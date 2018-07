Angei: “Il PD ce l’ha con i volontari anziani”

«È evidente che il caldo di questi giorni debba aver dato alla testa al giovane consigliere del Pd, Alessandro Pepe. Non riesco a spiegarmi in altro modo le sue parole di scarso apprezzamento, per usare un eufemismo, nei confronti dei Volontari Anziani».

Stefano Angei, Coordinatore cittadino del Movimento Giovani Padani MGP, replica alle parole del consigliere comunale del Partito democratico, Alessandro Pepe, il quale «Ha liquidato la figura dei Volontari Anziani, che per anni hanno svolto importantissimi lavori di pubblica utilità per il Comune, primo tra tutti quello di assistere i giovani scolari all’ingresso e all’uscita delle scuole, in modo non troppo garbato».

«La ‘colpa’ dei Volontari Anziani, secondo l’esponente del Pd, sarebbe stata quella di percepire un contributo economico per l’attività svolta – continua Angei – e attaccandosi a questo fatto, il consigliere del Pd pensa di liquidare l’importanza del lavoro che veniva svolto da queste persone e che oggi non può più essere fatto, dal momento che la Giunta Galimberti ha abolito proprio i contributi loro previsti. Credo che questa scelta abbia rappresentato un impoverimento dei servizi offerti alla Cittadinanza. Una scelta sbagliata, della quale il centrosinistra dovrà rendere conto agli elettori. Purtroppo, il consigliere Pepe non dev’essere stato troppo presente sul territorio cittadino, nel corso degli anni, per non essersi accorto dell’utilità che questa figura ha sempre avuto per la Cittadinanza.Il metodo con cui il Pd governa la Città di Varese porterà i Cittadini ad avere sempre meno servizi e a pagare sempre di più».