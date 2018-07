Angelo Palumbo è il nuovo coordinatore vicario di Forza Italia

Il consigliere regionale Angelo Palumbo è stato nominato da Lara Comi nuovo coordinatore vicario di Forza Italia in provincia di Varese.

La nomina è stata accompagnata dall’individuazione della squadra di quattro vicecoordinatori: Giuseppe Taldone, Simone Longhini, Luca Marsico e Pietro Zappamiglio.

«Sono onorato della proposta, che accetto, fattami dalla coordinatrice» commenta Palumbo. «È un altro passo importante nella mia vita politica, che arriva in un momento cruciale per il partito. Bene ha fatto la coordinatrice Comi a procedere a una serie di nomine che rappresentano tutte le diverse sensibilità di quello che è e resta un grande partito. Ci attendono sfide importantissime, prima fra tutte le elezioni provinciali che realisticamente si terrann a fine ottobre».

«Sono contento del fatto che Lara Comi abbia proposto anche i nuovi vicecoordinatore Pietro Zappamiglio e Simone Longhini, a dimostrazione di un radicamento forte del partito in varie aree dell’intera provincia. Presenze che basta si sono rivelate fondamentali per avere una rappresentanza in Consiglio regionale»

Non è un momento facile per Forza Italia, dopo che il centrodestra è messo in stand by dall’inedita alleanza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. «Dobbiamo ritrovare la grinta e imparare a semplificare il messaggio, senza però rischiare di scadere nella banalizzarlo: sono già troppi oggi a banalizzare i messaggi» commenta ancora Palumbo.

Palumbo, 40 anni, ha una storia politica di lungo corso, incentrata sull’esperienza amministrativa a Cassano Magnago. «Mi considero un uomo che unisce». Un ruolo che rivendica «in un momento in cui anche il presidente Berlusconi dice che bisogna trovare sinergie con forze civiche: chi conosce la mia storia politica con Nicola Poliseno sa quanto abbia a cuore questo percorso».