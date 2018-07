Antimeningite B: dal primo agosto costo ribassato anche a Varese

A Milano è già in vigore dal primo luglio scorso, nei centri vaccinali della nostra provincia, la nuova tariffa sarà adottata dal prossimo 1 agosto.

Lo sconto di quasi 20 euro per il prezzo di ognuna delle 2 dosi richieste per la vaccinazione contro la meningite B sarà di 65,95 euro al posto degli attuali 84.

In una nota, Ats Insubria specifica: « Il vaccino anti-meningococco B attualmente a disposizione dei centri vaccinali, presenti sul territorio di ATS Insubria, è in fase di esaurimento e verrà sostituito dal nuovo vaccino che, con il prezzo più competitivo, si è aggiudicato la gara per la nuova fornitura dei prodotti vaccinali.

Dal 1° agosto 2018, quindi, gli ambulatori vaccinali delle tre ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona procederanno a correggere il costo per il vaccino antimeningococco B, offerto in copagamento.

Il costo della vaccinazione per gli utenti sarà di 65,95 euro, derivante dal costo di acquisto tramite gara regionale a cui si aggiungono 9,95 euro per la prestazione. Si precisa che i costi potrebbero subire ulteriori variazioni per effetto di nuove future aggiudicazioni di gara».

La nuova gara, condotta da Regione Lombardia per tutto il territorio, ha permesso di ridurre i costi del vaccino che viene effettuato in co-pagamento ad eccezione dei nati dal 2017 ai quali è riconosciuto gratuitamente. Chi la prenotazione per i prossimi quindici giorni, quindi, si vedrà applicare una tariffa superiore rispetto a quanti accederanno agli ambulatori dal mese prossimo. A Milano, invece, le scorte del precedente vaccino sono ormai esaurite ed è già stato distribuita la nuova commessa. Negli ambulatori di Milano le liste d’attesa sono ormai molto lunghe e superano l’anno a causa anche di personale eccessivamente ridotto a gestire tutto il carico dei vaccini compresi quelli obbligatori. Nessun dato, al momento, ci è stato dato da Ats Insubria circa l’andamento delle domande nel territorio provinciale.