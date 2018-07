Anziana precipita in un dirupo e muore dopo un volo di 100 metri

Un volo di un centinaio di metri che non le ha lasciato scampo. E’ finita in tragedia la passeggiata in montagna di un gruppo di amici nel distretto di Blenio.

La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. Una donna di 72 anni stava passeggiando lungo i sentieri sopra il monte Anvéuda in località Vassigh insieme ad alcuni conoscenti, quando è caduta precipitando per un centinaio di metri.

Per la donna, una 72enne cittadina svizzera domiciliata a Riviera, non c’è stato scampo.

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Tre Valli Soccorso e la Rega, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna e recuperarne il corpo.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team Ticino.

Sull’accaduto indaga la Polizia cantonale.