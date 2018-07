Aperte le iscrizioni per il Concorso Malto Gradimento

Anche quest’anno gli appassionati di homebrewing – l’arte del produrre birra in casa – del Varesotto e delle province circostanti hanno il loro appuntamento clou.

Torna infatti per la settima volta il Concorso Malto Gradimento, organizzato dal blog di VareseNews dedicato proprio al mondo della birra a 360°. Un appuntamento che nelle edizioni passate ha visto spesso in gara (e sul podio) appassionati che nel corso del tempo hanno fatto del proprio hobby una professione.

Quest’anno il concorso – hashtag ufficiale: #concorsomg18 – si terrà sabato 1° settembre a Morosolo (frazione di Casciago) nell’ambito della manifestazione “Morosoccer”. Come di consueto la giuria sarà formata da alcune figure che si occupano professionalmente di birra mentre in palio ci saranno premi ad hoc (dovrebbe essere confermata la possibilità di produrre la birra vincitrice sull’impianto di un birrificio artigianale).

Nei giorni scorsi Malto Gradimento ha aperto le iscrizioni per il contest e diffuso le modalità per partecipare: tutte le informazioni necessarie sono disponibili in QUESTO ARTICOLO pubblicato sul blog.