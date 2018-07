Approvato all’unanimità il piano per le scuole fernesi

È stato illustrato dall’assessore alla pubblica istruzione, Sarah Foti, nella seduta del Consiglio comunale tenutosi il 25 luglio scorso, il piano per i servizi scolastici per l’anno scolastico 2018/2019.

Un piano che prevede uno stanziamento complessivo da parte del Comune di 366 mila euro volti a sostenere l’attività didattica e l’offerta formativa promossa dalle realtà scolastiche del territorio, con un incremento di circa 20 mila euro rispetto all’anno passato.

Più dettagliatamente, 72 mila euro andranno alla scuola primaria “Monsignor Bonetta”, 90 mila alla scuola secondaria di primo grado “Benedetto Croce”, 157 mila euro alle scuole dell’infanzia paritarie “Carlo Castiglioni” di Ferno e “Maria Purificatrice” di San Macario e 17 mila agli studenti fernesi, con particolari necessità di sostegno, che studiano alle superiori.

“Il Piano per i Servizi Scolastici – commenta l’Assessore Sarah Foti – è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale favorisce e sostiene il funzionamento delle proprie scuole, l’ambiente dove per antonomasia si formano i nostri ragazzi, il loro futuro e di conseguenza il futuro della comunità stessa. In linea con il passato e con la forte attenzione che l’Amministrazione Comunale fernese ha sempre riservato alle scuole, anche quest’anno siamo riusciti con grande soddisfazione a coprire tutte le richieste pervenute dalle realtà scolastiche presenti sul territorio”.

A settembre saranno 574 gli studenti ad iniziare il nuovo anno scolastico: 147 alla scuola dell’Infanzia; 250 alla scuola primaria e 177 alla scuola secondaria di primo grado. I bambini della prima classe della primaria saranno 41, mentre i nuovi alunni della scuola secondaria di primo grado saranno 62, con un dato significativo da segnalare rappresentato dal fatto che tutti i bambini usciti dal quinto anno della primaria restano nelle scuole fernesi.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Ferno Filippo Gesualdi “per essere riusciti a confermare la vocazione dell’Amministrazione Comunale fernese in termini di forte attenzione verso la scuola, in modo da garantire ancora una volta ad alunni, docenti e genitori non solo il diritto allo studio, ma anche la qualità dell’offerta formativa proposta”.

Il Piano è stato approvato all’unanimità.