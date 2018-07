Apre Garda by Bike, la pista ciclabile più bella del mondo

E’ il primo passo di un grande sogno, quello di percorrere tutto il Lago di Garda in bici. Sabato 14 luglio è stata infatti inaugurato il primo tratto di Garda by Bike, la pista ciclabile che è già stata ribattezzata la più bella del mondo.

Si tratta dei primi due chilometri incastonati a sbalzo sul lago, un nastro largo 2,60 metri appeso al costone perpendicolare alla

montagna e sospeso a circa 50 metri sul livello dell’acqua davanti a Limone del Garda. Una vera e propria «opera d’arte realizzata con strumenti e procedure d’avanguardia grazie alla fiducia e al lavoro di tutti i livelli istituzionali. In questo modo ricordiamo a noi stessi e al mondo che siamo artigiani dello splendore» ha detto durante l’inaugurazione l’assessore regionale al turismo, Lara Magoni. E in effetti le immagini pubblicata dall’azienda che ha realizzato l’opera, la GeoRock srl, lasciano poco spazio ai dubbi.

Alla fine Garda by bike sarà un itinerario ciclabile di 190 chilometri nel periplo del Lago di Garda, collocato in una posizione strategica. Un’opera straordinaria e anche molto costosa dal momento che sono circa 102 i milioni di euro previsti per realizzare tutto l’anello che, comunque, in parte sarà formato dal recupero di percorsi esistenti.