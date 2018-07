Apre il Museo di San Marino con il contributo (anche) del Maga

Anche il Museo Maga di Gallarate ha contribuito all’apertura della Galleria Nazionale San Marino, il nuovo museo d’Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino. La collezione del museo infatti, che inaugura Sabato 7, è stata ordinata da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttore e curatore progetti speciali dell’istituzione varesina, e si presenta con un allestimento che raccoglie una selezione di opere, tutte appartenenti alla Collezione d’Arte Contemporanea dello Stato di San Marino, composta da più di mille esemplari, di alcuni dei nomi più conosciuti della storia italiana del Novecento, quali Renato Guttuso, Emilio Vedova, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Corrado Cagli, Giuseppe Spagnulo, Enzo Mari, Luigi Ontani e altri, accanto a quelle di importanti autori della scena artistica sammarinese: Marina Busignani Reffi, Walter Gasperoni, Gilberto Giovagnoli e Patrizia Taddei.

La Galleria Nazionale San Marino avrà sede stabile nelle Logge dei Volontari, un magnifico edificio realizzato alla fine degli anni trenta, ristrutturato per l’occasione e si presenta con un nuovo allestimento e nuovi servizi, come lo spazio per la consultazione degli archivi, delle bibliografie, della fototeca e dell’emeroteca, che renderanno la fruizione degli ambienti particolarmente attraente, in linea con quanto le grandi istituzioni museali italiane e internazionali offrono ai loro visitatori. L’evento si tiene in occasione del decimo anniversario dell’Iscrizione di San Marino nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Il percorso, suddiviso in quattro aree, corrisponde ad altrettanti nuclei storico-tematici, ognuno dei quali offre un focus di approfondimento su un particolare evento nella storia dell’arte di San Marino del XX secolo, come le Biennali Internazionali di San Marino, il Progetto Spagnulo/Manzoni, la Scala Santa di Enzo Cucchi, l’intervento di Maurizio Cattelan.

Lungo il suo percorso, la Galleria Nazionale propone inoltre un Archivio Performativo dedicato ai progetti realizzati negli anni più recenti, fino alla stretta contemporaneità, che rientra nelle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio UNESCO della Repubblica di San Marino e la cui caratteristica sarà quella di essere costantemente aggiornato con nuovi allestimenti.

GALLERIA NAZIONALE SAN MARINO

Repubblica di San Marino Logge dei Volontari – Giardino dei Liburni, Centro Storico, Città della Repubblica di San Marino

Inaugurazione: sabato 7 luglio 2018

Dall’8 luglio 2018

Orari: tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00.

Ingresso: €4,50; gratuito per i sammarinesi

Informazioni: tel. 0549.882452 / 888240

Sito internet