Arrestato Claudio Turri, il presidente del Varese fallito nel 2004

Nel nuovo millennio la massima società calcistica di Varese (quello che tutti chiamano “il Varese”) ha avuto diversi cambi di denominazione e più di un dirigente alle prese con la giustizia.

In questo elenco, non particolarmente gradevole, c’è anche il nome di Claudio Turri, arrestato oggi a Monza da latitante, mentre era a pranzo con la moglie. Turri è legato al Varese perché acquistò la società nel 2001 insieme al padre Mario, ne divenne il presidente e rimase in carica fino a metà della stagione 2003/04 quando il ruolo venne “consegnato” all’ex portiere Stefano Tacconi. Quella società – il “Varese Football Club” – però retrocedette sul campo e poco dopo fallì.

Turri è stato arrestato dai Carabinieri in quanto era destinatario di un mandato di arresto europeo e deve scontare una pena di 9 anni, 5 mesi e 14 giorni per bancarotta fraudolenta e violazione delle leggi in materia fallimentare.

La vicenda giudiziaria di Turri è legata alla società “Lombardia Merchant” di cui era titolare: secondo l’accusa l’azienda ha emesso fideiussioni sprovviste di copertura. Tra le vittime del raggiro – riportano le agenzie – ci sarebbero diversi enti pubblici, aziende ospedaliere (compresa quella di Gallarate) e ospedali.

Il mandato di arresto è stato emesso nel maggio scorso ma da un anno Turri avrebbe iniziato a vivere in alcuni alberghi svizzeri nel Canton Grigioni. L’operazione coordinata dal capitano dei Carabinieri Marco Prosperi è scattata quando si è capito che l’imprenditore era solito raggiungere Monza a inizio settimana per fare visita alla moglie e al figlio.