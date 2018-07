Arriva in Consiglio comunale il regolamento sul gioco d’azzardo

Si riunisce domani sera, giovedì 26 luglio, alle 20.45 in Sala consiliare, il Consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa.

All’ordine del giorno otto punti, tra cui la surroga del consigliere Canio Cestone, dimissionario, cui subentrerà Romina Perini; una variazione relativa agli equilibri di bilancio 2018/2020 e la presa d’atto dell’avvenuta presentazione del Documento unico di programmazione.

Ma il punto più significativo sarà l’ultimo, cioè l’esame e l’approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo.

Si tratta di un tema molto importante, legato ad una recente decisione presa dall’assemblea del Piano di zona del distretto di Luino, di cui Lavena Ponte Tresa fa parte.

I 22 comuni presenti (su 24, 2 erano assenti giustificati) hanno infatti approvato all’unanimità una proposta di delibera consiliare, regolamento comunale e ordinanza sindacale che i Comuni ora dovranno discutere ed adottare.

Obiettivi del provvedimento innanzitutto la tutela della salute pubblica, regolamentando in modo più adeguato la possibilità di “giocare”e l’attuazione delle indicazioni della Regione, a partire dalla legge regionale 8 del 2013.

L’iniziativa – resa possibile proprio grazie ad un contributo regionale – prevede che i comuni del Piano di zona si dotino di un regolamento che “faccia ordine” su finalità, campo di azione, regole e sanzioni, dotando così di una modalità di azione univoca i Comuni di un territorio di circa 56.000 abitanti.

A coordinare il tutto una cabina di regia composta da due rappresentanti del piano di zona – Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa, e Caterina Franzetti, assessore ai Servizi sociali del Comune di Luino – e rappresentanti di ATS e ASST Sette Laghi.

Tra le novità introdotte dalla proposta, un’ordinanza a tutela della salute del cittadino che per limitare il gioco compulsivo vieta il gioco dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19 alle 21, cioè in quei momenti nei quali soprattutto anziani e giovani dovrebbero condividere la presenza in famiglia.

Oltre a Lavena Ponte Tresa che ne discuterà domani sera, altri comuni – Cunardo, Marchirolo, Cremenaga, Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca, Brissago Valtravaglia e Brezzo di Bedero – porteranno l’argomento in Consiglio comunale entro il prossimo 31 luglio, mentre i restanti Comuni che fanno parte del Piano di zona lo faranno nella prima seduta utile di settembre.