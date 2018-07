Arriva l’estate, sere sicure con la Polizia a cavallo

Parchi cittadini pattugliati la sera da agenti a cavallo. Fino al 15 luglio nelle zone verdi della città, nei parchi e alla Schiranna nella “Città giardino” in occasione di eventi culturali la questura ha pensato di effettuare un servizio di controllo dedicato alla sicurezza sfruttando i cavalli.

Il dipartimento della Pubblica sicurezza, a richiesta del questore, ha messo a disposizione per 2 settimane la “pattuglia ippomontata” proveniente dai reparti di Firenze e Milano che ringraziamo per il loro lavoro.

L’ippodromo di Varese – dove tra l’altro le pattuglie saranno in servizio domani sera– fornirà il supporto logistico per gli animali e il municipio di Varese per la necessaria assistenza ai servizi ippomontati.

«Un particolare ringraziamento al Signor Sindaco di Varese per aver condiviso il valore dell’iniziativa che certamente darà un apporto alla sicurezza dei parchi cittadini», dicono dalla questura di Varese.

Erano diversi anni che a Varese non veniva impiegata l’aliquota a cavallo della Polizia di stato: una presenza utile dal punto di vista operativo in alcune particolari zone e anche gradevole da vedere per la gioia soprattutto dei più piccoli.