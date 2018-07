“Arriva l’estate e Trenord sopprime un treno su cinque”

«Da domenica 5 sino a domenica 26 agosto, un treno su cinque di Trenord verrà soppresso per la “pausa” estiva». La denuncia arriva anche quest’anno da Dario Balotta, ora nelle vesti di militante di Liberi e Uguali Lombardia.

Ad agosto l’offerta si riduce e come sempre Balotta fa i conti sui treni messi a disposizione da Trenord. «474 treni giornalieri soppressi nel mese di agosto, il 20% dei 2.200 convogli giornalieri in servizio in Lombardia».

Balotta, ex sindacalista Cisl, poi esperto di Legambiente e oggi anche nelle file di Leu, denuncia la riduzione del servizio: «Se le corse sono ridotte del 20% allora perché non scontare del 20% gli abbonamenti mensili? La maxi soppressione di treni agostana arriva in soccorso del collasso di Trenord (crisi di mezzi,crisi di personale, crisi organizzativa e tempesta gestionale per il divorzio in atto tra FNM e FS). Mentre gli anni scorsi il “copioso” taglio di treni riguardava solo due o tre settimane del mese di agosto, quest’anno i treni mancheranno per ben quattro settimane».

Trenord ha risposto a stretto giro di posta chiarendo che il taglio dei servizi è casomai più limitato rispetto allo scorso anno: «La riduzione estiva del servizio, concordata con Regione Lombardia e comunicata da Regione ai Tavoli di Quadrante svolti a maggio, è concentrata in tre settimane, da domenica 5 a domenica 26 agosto, diversamente dalle quattro dello scorso anno».

Secondo Balotta i tagli, in provincia di Varese, riguardano la Gallarate-Luino (sette corse in meno) e la Saronno-Milano (un treno ogni 60 minuti anziché 30).