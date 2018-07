Arriva a Luino Urban&Lake Street Food Festival

Al motto di Urban&Lake Stret Food Festival “goes to the beach” il 3, 4 e 5 agosto approda a Luino sul Lungolago P.le Lido la grande festa dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. 20 food truck, veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti.

Un evento a cura di Chocolat Pubblicità, realizzato con il patrocinio del Comune di Luino.

«Un grazie speciale ai nostri partner Acqua San Bernardo e EOLO che con la loro presenza contribuiscono a dare sempre maggiori contenuti e qualità all’evento.

Una grande festa quindi con i migliori food truck su ruota, altissima qualità del cibo e delle materie prime utilizzate, ottimo rapporto qualità/prezzo della proposta gastronomica ma soprattutto tanto divertimento, sono gli ingredienti di questa seconda edizione isprese il tutto con ingresso libero e gratuito e con orario continuato», dicono gli organizzatori.

I FOOD TRUCK

Food Truck sempre più selezionati e ricercati per un viaggio nei sapori regionali e internazionale con il circuito Urban&Lake. Si parte del nostrano raviolo di Sesto Calende con C’è Pasta per Te, passando per il Piemonte con la fassona piemontese di Arts Burger.

Si arriva poi in Toscana con Osteria Errante, gli hamburger di chianina di BBQ Valdichiana, il lampredotto e la pappa al pomodoro di Barroccio del Mugello e il pesce fritto di Pirate on The Road. Una tappa in Abruzzo per gli arrosticini di Apetitosa, in Emilia Romagna con lo gnocco fritto di Mr Max e la piadina cotta alla brace di Ape Piadina e nel Lazio con il guanciale e la porchetta di Ape Cesare. Si arriva così al sud con i panini con il polpo alla griglia di Da Mama e il Cannolo siciliano de Il Cannolo Eccellenze Siciliane. Si arriva così alla cucina internazionale con le il sushi e i piatti fusion di Asian Crossover Food Truck, inalista di Street Food Battle 2017, le mitiche polpette per tutti i gusti e con tutte le salse di The Meatball Family, la fantastica picanha di Picanhas Cube, i churros di Churritos, la cucina peruviana de Il Panchito e anche gli hambrger gourmet di Rockburger. Per il

beverage la birra prodotta ad hoc per il circuito, le varesine Catasu e Purtacà, e il

prosecoo di 900 Wine.

LA MUSICA



Luino Urban & Lake Street Food Festival non è solo food, ma anche musica e

divertimento. Si parte venerdì 3 agosto alle ore 19.30 con i Turaborg, il duo Max Turati e Fabio Borghetti esplora sonorità che vanno dal jazz al funk, dalla world music alla lounge, dal dub alla psichedelia, cercando sempre nuove suggestioni sull’onda di un gusto che i due continuano a scambiarsi influenzandosi reciprocamente durante ogni esibizione. A seguire il dj set di Lorenzo Poletti, direttamente da La Rocca di Arona.

Sabato 4 agosto si parte con DJ Marvin un vero e proprio juke box umano che

accontenterà tutte le età per due ore di super revival in vinile a partire dalle 19.30 a

seguire la grande festa con i ragazzacci di Trash Milano. Si chiude domenica con il live degli Acoustic Cats alle 19.00 e a seguire la grande musica di Cristian Zaffaroni, con un un set che partirà dagli anni ‘60 fino ad oggi, dal rock al beat passando per il revival anni ‘80 e tutto ciò che farà ballare e cantare fino alla fine.

Venerdì 3 e sabato 4 agosto dal tetto dello US Menny la Silent Disco, la grande festa silenziosa, colora silenziosamente il lungolago di Luino. Un meraviglioso evento ad impatto acustico ZERO, open air, e con centinaia di cuffie colorate, 3 dj in consolle e 3 generi musicali.

PER I BAMBINI

Esibizioni di Artisti di Strada, giochi e tanto divertimento.

INFO IN BREVE

DOVE:

Luino, Lungolago Piazzale Lido

ORARI:

Venerdì 3 dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 4 dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 5 dalle 11.00 alle 23.00.

INGRESSO GRATUITO:

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/1862977750390042/