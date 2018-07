Arrivano alla quarta serata i “Venerdì bianchi” di Tradate

Arriva il quarto appuntamento per i “Venerdì bianchi di Tradate”. Il terzo ha raggiunto un record di presenze: infatti, lo scorso venerdì, il centro storico, chiuso al traffico per l’occasione, traboccava di persone che avevano scelto Tradate come meta per passare una bella serata estiva, ascoltando buona musica, mangiando sotto le stelle, curiosando nei numerosi negozi aperti e facendo divertire i propri bambini con tutti gli animatori, gli spettacoli, i laboratori e i giochi organizzati per la serata! Per molti è stata un anticipo di vacanza in città.

L’appuntamento ora è per venerdì 6 luglio: la serata avrà come tema conduttore, liberamente interpretato da artisti e negozianti, gli anni ’70.

Anche questo quarto appuntamento si preannuncia quindi come una serata divertente, ricca di momenti di svago all’insegna della musica di un passato tanto amato da essere ancora molto attuale, dove a gruppi musicali in tema si affiancheranno altre iniziative capaci di far felice un pubblico ampio dai gusti molto diversi come l’incredibile spettacolo di cheerleading acrobatico che trasformerà le vie in un luogo festoso ed emozionante.

Non mancheranno, come sempre, le offerte ludiche riservate ai più piccoli come le tradizionali giostre, il trampolino elastico e i gonfiabili o come le divertenti scorribande del duo di animatori Rometta e Giulieo. A completare il tutto, gli stand degli hobbysti e delle diverse Associazioni della città tra cui quello de “Il ritrovo degli Avventurieri” dedicato ai giochi di ruolo e da tavolo, delle Associazioni sportive che scelgono questa importante vetrina per presentarsi al pubblico e le Associazioni a scopo sociale e benefico.

“Fino ad ora le serate sono state un vero successo che rende orgogliosi noi commercianti, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione del Distretto del Commercio di Tradate – spiegano gli organizzatori -. In tanti hanno contribuito con idee e lavoro. Vogliamo ringraziare in particolar modo la Pro Loco di Tradate e Abbiate, sempre presente e collaborativa, e le Forze dell’Ordine che garantiscono il sereno svolgimento della manifestazione” commenta Alessio Campione, membro del Consiglio Direttivo del DUC di Tradate, Abbiate e Ceppine “anche il tempo è stato decisamente dalla nostra! Questo venerdì ci sarà poi una motivazione in più per venire a fare un giro a Tradate: sabato, infatti, inizieranno i saldi estivi! Quale migliore occasione per iniziare a ‘guardarsi in giro’ nei numerosissimi negozi che popolano in centro storico tradatese, in cerca di quell’occasione da non lasciarsi sfuggire! Sono certo che scoprirete un’offerta davvero interessante e… inaspettata!”