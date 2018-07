In arrivo il bando per l’affidamento dell’asilo nido

« Faremo il bando, non preoccupatevi». Così il sindaco di Buguggiate Cristina Galimberti aveva rassicurato, nel marzo scorso, i genitori dei venti bimbi iscritti al servizio dopo le voci della possibile chiusura del nido.

« Grazie al Comune di Lainate – annuncia oggi il sindaco – abbiamo avviato la procedura con la pubblicazione del bando per la manifestazione di pubblico interesse. Chi vorrà entrare in gara, dovrà depositare entro le 13 di lunedì prossimo ( 23 luglio) la sua candidatura. All’indomani apriremo il bando di gara per l’aggiudicazione. Anche in questo caso, i tempi sono stretti: si chiuderanno dopo 15 giorni. Cerchiamo una cooperativa per un anno con possibilità di rinnovo. Nel frattempo, come amministrazione vogliamo ragionare su una progettazione più ampia di quegli spazi e servizi, comprendendo anche la materna, per arrivare a una proposta più articolata».

Genitori tranquilli, quindi, il Comune continuerà a offrire quello che da molti viene giudicato un servizio di qualità: « Tra le clausole che abbiamo inserito c’è l’attenzione alla continuità didattica. Sappiamo il valore della relazione che si instaura ma in questo campo è la cooperativa che deve organizzarsi».

Il nido di Buguggiate ha circa una ventina di bambini, molti provenienti da comuni limitrofi: le voci dello smantellamento del marzo scorso hanno indotto qualche genitore a cercare alternative. Ma a settembre le porte del nido di Buguggiate si riapriranno come sempre. Occorre solo superare la procedura burocratica dell’aggiudicazione.