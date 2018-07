Arte, shopping e solidarietà: la notte è bianca in riva al Ticino

“Doniamo un sorriso a un bambino in ricordo di Vincenzo”: sarà una serata di festa ma anche di solidarietà e di ricordo di una persona speciale, quella in programma domani, sabato 7 luglio, a Sesto Calende.

In occasione della Lunga notte bianca dei saldi, oltre ai negozi aperti fino alle 24, si potranno ammirare le opere del Rossetti Design Park, Sesto in Luce di Andrea Civera e la cupola in Salice di Piazza Repubblica.

E proprio all’ombra della cupola, è in programma un’iniziativa benefica che i commercianti sestesi hanno voluto dedicare a Vincenzo Renna, collega recentemente scomparso in un tragico incidente stradale, “una persona che viveva per regalare sorrisi ai bambini”.

La locandina: