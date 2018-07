Articolo 3 incontra l’assessore regionale alla disabilità

«Siamo grati all’assessore Bolognini per averci ricevuto velocemente ed avere avuto l’opportunità di esporgli la nostra realtà sociale che opera in provincia di Varese in progetti legati al mondo della disabilità e fragilità.

Regione Lombardia si dimostra come sempre all’avanguardia ponendo al centro della sua agenda di governo temi come questi che interessano tutta la collettività e su cui c’è da sempre il nostro impegno in attività ed eventi atti a sensibilizzare i cittadini. Ringraziamo sia l’assessore regionale Bolognini che il Presidente Fontana per l’attenzione e l’interesse sempre dimostrato nei nostri confronti certi che ci saranno molte occasioni di proficua collaborazione futura».

Queste le dichiarazioni di Emanuela Romeo, presidente dell’associazione articolo tre di Varese a margine dell’incontro avvenuto a Palazzo Lombardia con l’assessore regionale alla disabilità Stefano Bolognini.