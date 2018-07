La Biblioteca di Mercallo porta l’arte nel cuore del paese. Per tutta la giornata di domenica 15 luglio, in via Prandoni a Mecallo, è in programma Artisti in Piazza.

Dalle 10 avrà inizio la mostra delle opere e alle 16 è in programma un laboratorio di pittura per bambini.

L’evento è patrocinato dai comuni di Vergiate, Comabbio e Mercallo.