Artisti di strada, spettacoli, cabaret: a Lugano torna il Buskers Festival

A Lugano arriva uno dei festival più amati da cittadini e turisti, il Lugano Buskers Festival che quest’anno spegne 10 candeline.

Dal 18 al 22 luglio il Buskers Festival porterà nelle strade, nelle piazze, sul lungolago e nel Parco Ciani di Lugano un centinaio di artisti di strada.

In questi cinque giorni si susseguiranno 200 tra spettacoli teatrali, cabaret, concerti musicali e performance artistiche che permetteranno ad ogni spettatore di entrare in contatto con l’energia dell’arte al suo stato originale, vivendo momenti indimenticabili in una cornice surreale.

Il villaggio del Buskers Festival sarà arricchito anche quest’anno dall’area bancarelle (da mercoledì 18 a sabato 21 luglio in Piazza Manzoni e domenica 22 al Parco Ciani). Il mercatino è stato pensato per rendere omaggio alla ricchezza dell’artigianato locale e della creatività multiforme.

Inoltre, giovedì, venerdì e sabato oltre al Buskers Festival sul lungolago (chiuso al traffico per l’occasione) ci sarà anche lo Street Food, con numerosi food trucks e bancarelle.