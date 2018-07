Artistinpiazza si chiude con un dono: maxi assegno per rinnovare l’Oratorio

La prima edizione di Artistinpiazza, il festival di arte, teatro, luci e musica di strada che ha attirato migliaia di persone nel centro storico di Brenno Useria, frazione di Arcisate, lo scorso 16 e 17 giugno, si è conclusa con un “dopo festival” degno dell’ottima riuscita dell’iniziativa.

Galleria fotografica Arcisate - Apericena Artisti in piazza 2018 4 di 6

Per festeggiare e per ringraziare i tantissimi volontari – oltre 130 – che hanno dato una mano, gli organizzatori hanno infatti organizzato martedì sera un apericena con finale “a sorpresa”.

L’evento ha acquisito un senso in più, un valore aggiunto, grazie alla decisione unanime degli organizzatori di devolvere tutto il ricavato dell’iniziativa all’Unità pastorale Arcisate Brenno.

Durante la serata è stato consegnato al parroco don Giampietro un “assegnone”, in tutti i sensi: allegato all’assegno gigante e simbolico, c’era infatti l’assegno vero, con la bella somma di 7.500 euro che verranno utilizzati per i prossimi lavori di ristrutturazione dell’oratorio di Brenno.

Una piccola parte del ricavato è stata utilizzata anche per acquistare alcuni medicinali per i bambini accolti insieme alle loro madri nella Comunità Cenacolo di Casale Litta che lotta per la difesa e il recupero della vita dei giovani colpiti dalle dipendenze.