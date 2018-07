Asfalto nuovo in arrivo, 10 giorni di lavori a Legnano

La riqualificazione delle strade di Legnano prosegue e, a partire da lunedì 30 luglio, interesserà corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Pontida e via Gabinella, e via per Castellanza, tra via Gabinella e il confine comunale.

I lavori si svolgeranno cercando di limitare, per quanto possibile, disagi alla circolazione e ai residenti ma sarà comunque necessaria la chiusura al traffico tra le 8 e le 18.

L’intervento dovrebbe concludersi, meteo permettendo, nell’arco di una decina di giorni.