Asino chi legge: passeggiata con lettura animata

Una passegiata lenta nei boschi, a tappe, con tanti libri trasportati dagli asinelli compagni di viaggio. A proporla è l’associazione Famiglie insieme di Castelseprio che ha intitolato l’iniziativa “Asino chi legge”: un invito a lasciarsi incantare da storie magiche lette nel bosco.

L’appuntamento è per domenica 8 luglio alle ore 9.45 al Campo Orecchie Lunghe di via Monviso, a Castelseprio. Da qui Nerone, Pascal e Totò, gli asinelli in affido all’associazione, accompagneranno i partecipanti in un’avventura a tappe. L’idea è quella di fermarsi qualche volta lungo il percorso, a leggere liberamente qualche libro, da soli o a piccoli gruppi, e infine assistere tutti insieme alla lettura animata del libro “Una vicemamma per la principessa Martina”. “Un racconto dal carattere fiabesco, per spiegare in modo semplice cos’è l’affido familiare – spiegano i promotori – Un racconto che parla di speranza per chi è in un momento di difficoltà e che tratta un argomento delicato, quello dell’affido, con una modalità attenta e sensibile ai bambini”.

Ritrovo ore 9.45 per la registrazione necessaria a partecipare all’attività. Inizio attività ore 10. Si camminerà nel bosco per circa due ore facendo delle tappe. Durante la passeggiata ci si fermerà un pic-nic, per cui è necessario il pranzo al sacco e tanta acqua.

Il percorso adatto a tutti, al fresco del bosco. Occorre un abbigliamento comodo, scarpe chiuse e possibilmente un repellente antizanzare!

Partecipazione gratuita, con prenotazione entro sabato 7 luglio scrivendo a asfamiglieinsieme@libero.it