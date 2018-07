Assessore Terzi: “Per alleviare i disagi dei pendolari l’unica proposta è quella della Regione”

«L’unica proposta in campo per alleviare i disagi dei pendolari è quella di Regione Lombardia. Mentre c’è chi cavalca i disservizi ferroviari per sterili scopi elettorali, noi badiamo ai fatti e siamo al lavoro per definire l’accordo sul nuovo assetto di gestione che invieremo a Roma nei tempi previsti».

Lo ha detto oggi l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

«Nessuno ha la bacchetta magica, ma è evidente che solo attraverso soluzioni operative, e non chiacchiere, è possibile restituire ai lombardi un servizio che possa finalmente definirsi tale – ha aggiunto l’assessore – Alle dichiarazioni sui giornali, preferiamo la concretezza: il nuovo Cda di Ferrovie dello Stato, quando si sarà insediato, ci dirà quali sono le sue proposte e quali sono gli investimenti per la Lombardia, nell’ottica di imprimere una svolta ad una situazione inaccettabile. Siamo naturalmente disponibili a valutarle, partendo dal prezioso lavoro svolto in questi mesi».