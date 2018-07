Assestamento del bilancio, saltano fuori nuove somme: ecco cosa si farà in più

Verranno già discusse domani al salone Estense, durante il consiglio comunale del 17 luglio, le nuove somme emerse durante la discussione nella apposita commissione n.2, presieduta da Luca Conte, sulla variazione di assestamento del bilancio e sull’atto di accertamento degli equilibri di bilancio.

Gli stanziamenti più rilevanti contenuti nella variazione ed enunciati dall’assessore Cristina Buzzetti, sono stati una somma di 43.000 euro per le aree umide ed il sentiero didattico della valle della Bevera, 14.000 euro per la riqualificazione del Plis cintura verde, parco sovracomunale che coinvolge Varese ma anche alcuni comuni limitrofi come Malnate, Lozza o Buguggiate.

Una cifra più consistente, 89.000 euro, va alla sistemazione del lago effimero di Mustonate. Ma 60.000 euro sono stati trovati anche per le caldaie e l’impianto termico del Palaghiaccio. e 67.500 per gli impianti anti incendio della palestra Falaschi.

Questi contributi andranno in votazione già nella giornata di domani, durante il consiglio comunale, nell’unico “pacchetto” della votazione dell’assestamento di bilancio: che se avrà esito positivo, permetterà la realizzazione di tutte le opere.