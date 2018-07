Astuti: “I locali gestiti da SOS Malnate non sono a disposizione”

La vicenda del punto prelievi di Malnate si arricchisce di una precisazione importante destinata ad aprire nuovi sviluppi sul tema.

La notizia dirompente è stata quella che dal 30 settembre Sos Malnate non avrà più il centro prelievi poiché l’azienda ospedaliera ha deciso di non rinnovare la convenzione con l’associazione malnatese per procedere ad una gara d’appalto per la gestione dei punti prelievo.

Il direttore generale dell’ASST dei Settelaghi Callisto Bravi ha spiegato che la scelta è dipesa dalla necessità di rispettare le procedure di legge che imponevano appunto l’indizione di una gara d’appalto.

Bravi ha quindi annunciato che ci saranno nuovi gestori del punto prelievi sempre nello stesso posto conosciuto da tutti i malnatesi.

Qui, tuttavia, è arrivata una precisazione dell’ex sindaco della città Samuele Astuti, oggi consigliere regionale Pd, che spiega: “innanzitutto voglio sottolineare in modo particolare la professionalità e la dedizione al lavoro di SOS Malnate che da sempre rappresenta una certezza per il nostro territorio. Siamo pertanto molto preoccupati rispetto alla possibilità che non sia più SOS Malnate a erogare questo servizio – ha detto Astuti, aggiungendo un capitolo importante alla vicenda -. Un aspetto che voglio smentire con chiarezza è che il Comune di Malnate abbia messo a disposizione il locale in cui attualmente SOS Malnate opera. Ribadisco che il Comune di Malnate non ha messo a disposizione il locale».