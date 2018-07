Astuti: “L’ospedale on può andare in vacanza”

L’ospedale di Angera diventa nuovamente un caso politico. Il consigliere del PD Samuele Astuti solleva la questione dopo le “criticità rilevate in questi giorni”.

«L’ospedale di Angera non può certo andare in vacanza perché è estate. Il pediatra risulta reperibile solo fino alle ore 16 – spiega Astuti – e il pronto soccorso non funziona per i bambini nelle ore serali. Questo vuol dire che potrebbero esserci stati casi di pazienti esclusi».

Le funzioni di un ospedale, però, non dovrebbero essere confuse con il ruolo del territorio che con i pediatri di libera scelta e la guardia medica svolgono comunque le funzioni di presidio come avviene per tutta la popolazione del territorio. Il fatto di avere dei pronto soccorso funzionanti a Gallarate, Cittiglio o Busto Arsizio dovrebbe essere una garanzia così come le popolazioni dell’alto lago Maggiore piuttosto che in Valceresio contano sui presidi di Cittiglio o Varese in caso di criticità.

Ma non è solo l’assistenza ai più piccoli al centro delle criticità secondo Astuti. «Non è chiaro se il reparto di oncologia sta funzionando a pieno regime – denuncia il consigliere regionale -. È già successo, infatti, che dei pazienti si siano dovuti spostare a Gallarate». La risposta del direttore dell’asst Brazzoli, che parla di livelli di gravità o tipologia di interventi per spiegare gli spostamenti su Gallarate, chiaramente non convince Astuti.

«Regione non può continuare a rimandare – attacca infine Astuti -. Sull’Ondoli promesse in campagna elettorale e poi una doccia fredda dietro l’altra. Il Consiglio regionale voti al più presto il mio progetto di legge per riportare la struttura di Angera nella sua sede naturale, ovvero l’ASST dei Laghi. È necessario inoltre intervenire per garantire la copertura necessaria del personale sia medico che paramedico e tecnico e potenziare la rete dell’emergenza-urgenza sia per adulti che per bambini».