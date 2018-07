Astuti, Pd: “Basta promesso dalla Regione, l’ospedale Ondoli non può andare in vacanza”

«L’ospedale di Angera non può certo andare in vacanza perché è estate». A dirlo è il consigliere regionale del PD Samuele Astuti che in questi giorni ha raccolto diverse segnalazioni su criticità registrate all’Ondoli.

«Il pediatra risulta reperibile solo fino alle ore 16 – spiega Astuti – e il pronto soccorso non funziona per i bambini nelle ore serali. Questo vuol dire che potrebbero esserci stati casi di pazienti esclusi».

Ma non è solo l’assistenza ai più piccoli al centro delle criticità. «Non è chiaro se il reparto di oncologia sta funzionando a pieno regime – denuncia il consigliere regionale -. È già successo, infatti, che dei pazienti si siano dovuti spostare a Gallarate».

Una situazione, quella di Angera, che non può certo continuare così, spiega l’esponente Dem: «la Regione non può continuare a rimandare – attacca Astuti -. Sull’Ondoli promesse in campagna elettorale e poi una doccia fredda dietro l’altra. Il Consiglio regionale voti al più presto il mio progetto di legge per riportare la struttura di Angera nella sua sede naturale, ovvero l’ASST dei Laghi. È necessario inoltre intervenire per garantire la copertura necessaria del personale sia medico che paramedico e tecnico e potenziare la rete dell’emergenza-urgenza sia per adulti che per bambini».