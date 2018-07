Astuti (Pd): “Con la chiusura di Italia sicura a rischio gli interventi sulle scuole”

Il Consigliere regionale e segretario provinciale del Pd di Varese Samuele Astuti, interviene oggi sulla chiusura dell’agenzia governativa Italia sicura e sugli effetti di questa decisione sull’edilizia scolastica in Lombardia.

«Il cosiddetto Governo del cambiamento, tra i suoi primi atti, ha chiuso Italia Sicura – scrive Astuti – un progetto con cui lo Stato ha finanziato, oltre alla lotta al dissesto idrogeologico e allo sviluppo delle infrastrutture idriche, anche la messa in sicurezza degli edifici scolastici con una spesa di più di 5 miliardi in quattro anni in tutta Italia».

«In Lombardia grazie a Italia Sicura – spiega il consigliere regionale – sono stati effettuati interventi in 1402 edifici scolastici per un investimento complessivo di più di 643 milioni di euro. Quasi tutte risorse messe dal Governo, a parte poco più di 3 milioni di risorse regionali. In Provincia di Varese sono stati effettuati 253 interventi su 155 edifici, per una spesa di oltre 52 milioni di euro. Molti comuni, grazie a Italia Sicura, hanno potuto accedere a finanziamenti per avviare lavori attesi da anni».

La chiusura di Italia Sicura apre un interrogativo sul futuro e sulle priorità del governo Lega M5S. «E ora? Come intende proseguire il Governo l’importante lavoro di risanamento e di messa in sicurezza degli edifici scolastici? Mi auguro – conclude Astuti – che Regione Lombardia chieda quanto prima spiegazioni su questa scelta sbagliata e solleciti la continuazione del progetto Italia Sicura».

Tutti i dati sono consultabili su www.cantieriscuole.it