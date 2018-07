Atleta positiva all’antidoping e lei accusa la crema antirughe cinese

Compra una crema di bellezza su internet e scopre di essersi dopata a sua insaputa. La vicenda curiosa, emblema del mondo globalizzato in cui viviamo, è capitata ad un’atleta amatoriale di Busto Arsizio

La 45enne ha presentato formale denuncia ai Carabinieri di Busto Arsizio nei confronti dei titolari dell’azienda e dei gestori del sito internet (tutti difficilmente identificabili) dove,negli scorsi mesi, ha acquistato una crema per trattamenti antinvecchiamento del viso.

Nelle scorse settimane, al termine della sua partecipazione ad una mezza maratona, è stata sottoposta ad un normale controllo “antidoping” dove veniva riscontrata la positività a sostanze non consentite, che la donna ritiene dover essere individuate nella crema antirughe.

La vicenda è costata alla donna la sospensione a titolo precauzionale dalla Procura nazionale antidoping dalle attività amatoriali, in attesa della definizione delle analisi.

I primi accertamenti svolti da personale dell’Arma hanno consentito di appurare che il citato sito “internet” risultava “operativo” in Cina, dove probabilmente viene prodotta la crema. Ad oggi, però, sembra non essere più in funzione. Nei rimanenti accertamenti saranno coinvolti anche i reparti dell’arma con specifica competenza, con particolare riferimento al Nucleo antisofisticazione.