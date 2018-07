Attenzione ai “bombi” al parco giochi

La polizia locale di Azzate si era mossa in seguito ad un esposto che denunciava la presenza di calabroni che, vista l’area interessata, avrebbero costituito un serio pericolo.

In realtà, quelli che si vedono volare nei cespugli fioriti dell’area giochi di piazza Belvedere altro non sono che dei Bombus Latreille, comunemente noti come bombi.

Sul posto si erano recati anche gli specialisti della provincia che hanno osservato la specie di insetti che insisteva sulla pianta e l’hanno certificata.

Non si tratta di insetti pericolosi, o meglio, sono un po’ come le api: basta lasciarli fare il loro dovere senza disturbarli e non succede niente. Dovere, peraltro, che è fondamentale per l’impollinazione delle piante e dunque per noi tutti.

Per questo il comando di Azzate ha deciso di interdire comunque la zona segnalandola con una striscia di sicurezza. Un sicurezza per i bambini e, soprattutto, per i bombi.