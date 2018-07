“Attimi”, fotografia in mostra

Domenica 15 luglio alle ore 11.00 a Monteviasco si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Attimi” di Stefano Pedrazzi, fotografo naturalista con base proprio nel suggestivo paesino della nostra Provincia.

Le mostre di Stefano, da sempre amante della natura e della fotografia, sono ormai un appuntamento irrinunciabile per il calendario delle manifestazioni locali: i suoi bellissimi scatti che ritraggono i luoghi, la flora e la fauna della nostra zona ben rispecchiano la sua passione, una grande determinazione ed un’eccezionale pazienza – doti non comuni che permettono ora a tutti di ammirare foto e video emozionali nel salone dell’ex Asilo di Monteviasco, per tutti i week-end dal 15 luglio al 30 settembre (orario di apertura: dalle 10.00 alle 17.00).

Questo il sito del “cacciatore fotografico” https://fotografandolanatura.jimdo.com/