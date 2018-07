Nella notte di giovedì 26 luglio, intorno all’1, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Cuveglio per l’incendio di un’autovettura.

Galleria fotografica Auto in fiamme nella notte a Cuveglio 4 di 4

È successo in via Vidoletti, la lunga strada centrale del paese.

Per cause ancora in fase di accertamento un auto in sosta è stata interessata da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non ci sono feriti