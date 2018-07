Auto contro il palo, ferito soccorso dall’elicottero

Ha 32 anni la persona rimasta ferita per via di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, mercoledì, attorno alle 13.30 in via Giacomo Matteotti a Travedona Monate.



Lo scontro ha riguardato un solo veicolo e per estrarre il ferito dall’impatto contro un palo della luce si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Nel frattempo sul posto arrivava un elicottero sanitario in appoggio all’ambulanza dell’Sos di Travedona intervenuta.

Il paziente è stato immobilizzato e caricato sull’elicottero sanitario di Como per essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Ai vigili del fuoco il compito anche di mettere in sicurezza la strada, ai carabinieri della compagnia di Gallarate quello di indagare sulla dinamica ed effettuare i primi rilievi di rito.