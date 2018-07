Autocarro si ribalta, sul posto i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco ad Arcisate per il ribaltamento di un autocarro. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, in via Cantello.

Galleria fotografica Ribaltamento autogru Arcisate 3 di 3

Per cause ancora in fase di accertamento un automezzo da cantiere si è ribaltato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un’autogru e hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente.

L’uomo, 48 anni, è stato trasportato all’Ospedale di Varese in codice giallo.