E-Bam, aperte le iscrizioni per la Bielmonte-Alagna in MTB elettrica

E-BAM è l’evento che l’8 settembre 2018 unirà Alpi Biellesi e Valsesia in una unica traversata in MTB elettrica a cavallo di alcune delle località più suggestive di tutto il Piemonte. Non solo una piacevole uscita in gruppo o in famiglia, ma un vero e proprio percorso guidato da professionisti del settore che attraverso passi, tappe e paesi condurranno i partecipanti fino al cuore Walser di Alagna Valsesia.

A 1.500 m. di quota, nel piazzale di Bielmonte, punto più alto della Panoramica Zegna, prende il via il percorso. L’area interessata dalla partenza è adiacente al Monte Rubello dove i seguaci di Fra’ Dolcino si rifugiarono nel 1306.

Tra salite e discese si raggiunge il colle della Boscarola, porta di entrata nella Valsesia e poco dopo l’Alpe di Mera dove si trova il punto di ristoro intermedio, ai piedi del Monte Camparient.

Dopo 27 Km dalla partenza la vista sul Monte Rosa lascia senza fiato, giusto per il tempo necessario per ricaricare le batterie (proprie e della e-bike) e rifocillarsi.

Con un leggero dislivello positivo si attraversa la Valle in quota, fino a raggiungere il lago del Pizzo a 1.700 m., specchio esclusivo dell’imponente Massiccio. La strada sterrata è ampia e priva di difficoltà tecniche.

Raggiungendo la Parete Calva il tragitto riconduce sulle orme di Fra’ Dolcino ed in dettaglio nel luogo dove il frate stanziò con i suoi seguaci per lungo tempo. Qui comincia la discesa che in 10 km, dopo aver attraversato l’Alpe Sorbella conduce nella incantevole località di Rassa, attraverso l’unico tratto dal fondo leggermente sconnesso.

Pochi km a seguire il percorso si ricongiunge con il percorso 1 dei PCV (Percorsi Ciclopedonali della Valsesia), nella sezione che attraversa gli abitati caratteristici di Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia ed Alagna Valsesia dove l’arrivo ed una adeguata ricompensa culinaria, aspettano i partecipanti.

Il ritrovo è fissato per le 7.15 di sabato 8 settembre 2018 a Bielmonte, ma le iscrizioni sono già aperte!

La quota di iscrizione è pari ad € 45,00, e comprende travel pack, punti di ristoro e servizio meccanico al seguito. Acquistabili separatamente anche il noleggio giornaliero della e-bike ed il servizio di rientro Alagna-Bielmonte con bus dedicato (rispettivamente € 30 ed € 15).

Info ed iscrizioni https://www.facebook.com/events/189051415284624/