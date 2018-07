I bambini sanno nascere, le donne sanno partorire

“I bammbini sanno nascere, le donne sanno partorire”. Parte da questo concetto l’incontro di sabato mattina a Busto Arsizio con le Osteriche della Casa Maternità di Montallegro Marta Campiotti (fondatrice) e Michela Pirali. L’appuntamento rivolto a tutti i futuri genitori è per le 11 di sabato 21 luglio presso la sede dalla cooperativa LaBanda in via Tonale 17 a Busto Arsizio. Le ostetriche guideranno le future mamme e papà in un percorso attraverso motivazioni, sentimenti e anche paure che accompagnano il momento dell’attesa, con alcuni suggerimenti su come affrontare tutti questi stati d’animo.

L’iniziativa fa parte del breve ciclo di incontri “Dal pensiero al primo anno di vita del bambino” che si avvale di progessionisti quali ostetriche appunto, ma anche pedagogisti ed educatori con il compito di accompagnare i neo genitori, o chi si accinge a diventarlo, durante l’eccitante e difficile esperienza della nascita di un figlio, dalla gravidanza ai primi mesi di vita del piccolo.

L’ultimo incontro del ciclo sarà sabato 28 luglio, sempre alle 11 del mattino nel salone al civico 17 di via Tonale. Un incontro-laboratorio, teorico e pratico su come “Fare spazio al bambino”. Alle mamme e ai papà sarà proposto di pensare insieme alle educatrici de LaBanda all’ambiente, agli spazi e agli oggetti necessari al nascituro.