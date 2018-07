Banfi: \"Perchè a Saronno non si può firmare la petizione antispaccio?\"

«Nell’ultimo mese mi sono recato inutilmente due volte in municipio per firmare l’appello in favore della sicurezza sulla tratta ferroviaria Saronno-Seregno e, in particolare, nelle stazioni di Ceriano Laghetto e Saronno. Incredibilmente, dopo più di un mese dal consiglio comunale cerianese fatto in stazione e dopo la trasmissione del testo della petizione così come deliberato a Ceriano, nel nostro comune non è possibile firmare per la sicurezza».

Sono le parole del consigliere comunale indipendente Francesco Banfi che stigmatizza la mancata presenza a Saronno della petizione, inviata dal comune di Ceriano Laghetto, in merito ai problemi di sicurezza e spaccio sulla tratta Saronno-Seregno evidenziati anche da un servizio di “Striscia la notizia”.

«Se già è surreale che sembri vacante la delega alla sicurezza – rincara Banfi – ancora più pazzesco è che l’amministrazione saronnese non prenda nemmeno in considerazione le comunicazioni dai comuni limitrofi».

Insomma l’affondo politico non manca e fa riferimento al ruolo di Saronno nel comprensorio: «Oltre alla sicurezza, però, si parla di due altre questioni preminenti: la compattezza del territorio saronnese -che non può essere perseguita unicamente a parole- e addirittura il quadro politico. A Ceriano la maggioranza lega e l’opposizione si muovono compatte nell’affrontare un problema della città mentre a Saronno la sicurezza leghista non prende nemmeno in considerazione quello che propone un’amministrazione del medesimo partito. L’unica cosa sicura è la surrealità».