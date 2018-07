In barca a vela per solidarietà, al via il “Match Race Giacomo Ascoli”

Tutto pronto sulle banchine del Circolo Velico Medio Verbano per l’inizio del Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli”, appuntamento di solidarietà sul lago Maggiore che si ripropone quest’anno per la sua quarta edizione e che si svolgerà, dal 20 al 22 luglio, a Cerro di Laveno Mombello.

«Questo evento è in memoria di mio fratello Claudio, scomparso nel 2015 – spiega Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli– e della sua passione per la vela, che lo ha visto per anni presidente del Circolo Velico del Medio Verbano. Lui portava i ragazzini in giro per l’Europa a fare regate, e alcuni sono diventati dei grandi velisti, ma soprattutto il suo scopo era quello di insegnare loro la dedizione per questo sport fin da piccoli. La barca vela è un mondo che va oltre il campo di regata, che ti costringe a non parlare se non con se stessi e a misurarsi con le forze della natura. La barca a vela è fatta di sguardi, di silenzi, di rispetto delle regole, di lezioni da prendere ma anche di convivenza con altri da cui poter sempre imparare, un viaggio lontano dai ritmi frenetici della quotidianità, in uno spazio che è solo apparentemente limitato, perché in realtà diventa un tutto di persone, stati d’animo, ambiente che ci circonda . E questi sono i valori e lo spirito con cui da anni proponiamo questo Trofeo, i cui proventi andranno a sostenere i progetti della Fondazione, in particolar modo la ristrutturazione del Day Center pediatrico e oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte di Varese».

Le imbarcazioni della classe H22 che gareggeranno sono sono già state preparate per gli equipaggi (4 membri) guidati da 8 noti skipper: Fabio Ascoli, Aldo Bottagisio, Flavio Favini, Marco Fizzotti, Luca Marolli, Enrico Negri, Pietro Nicolini e Roberto Spata, tutti velisti di chiara fama sia a livello nazionale che internazionale che si sfideranno con la formula match race. Nei due giorni di gare verrà completata una serie di “voli” (così nel gergo velico si definiscono le regate testa a testa) sul campo di regata verbanese su un percorso a bastone (andata e ritorno – bolina/poppa, bolina/poppa – intorno a due boe da compiere due volte).

A dirigere le operazioni in mare il noto velista lavenese Tiziano Nava che ricoprirà il ruolo di arbitro mentre i giudici Roberto Tommasi, Silvio Duma e Gino Zoccali comporranno il Comitato di Regata. Le regate saranno seguite dell’emittente locale “Telesettelaghi” che riprenderà le fasi della competizione che saranno successivamente proiettate su grande schermo a terra,com interviste durante fasi delle varie prove, mentre Claudio Mazzanti e Gianni Armiraglio, giornalisti di grande esperienza nel campo della vela agonistica, faranno la radiocronaca dal vivo.

La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 20 luglio alle ore 19.30 con la cena presso l’Associazione Velica Monvalle, nel corso della quale verranno effettuati gli abbinamenti fra skipper ed equipaggi.

Sabato 21 luglio a partire dalle ore 8.30 gli equipaggi scenderanno in acqua presso il Circolo Velico Medio Verbano di Cerro per dare inizio al programma sportivo: la giornata si concluderà con la cena di gala presso il Palazzo Perabò di Cerro, nel corso della quale saranno proiettate le immagini delle regate disputate durante il giorno e le interviste ai concorrenti.

Le regate proseguiranno per tutta la giornata di domenica 22 luglio, sempre a partire dalle ore 8.30 e sullo stesso campo di regata, posizionato nello specchio d’acqua antistante il lungolago di Cerro. A conclusione delle prove, alle ore 17.30, si svolgerà la cerimonia di premiazione a Palazzo Perabò, con un rinfresco per amici e partecipanti. Per tutta la durata della manifestazione negli spazi a terra saranno allestiti punti di informazione e di raccolta fondi, grazie alla presenza degli amici e volontari della Fondazione che allestiranno anche laboratori per bambini.

Per donazioni a favore di Fondazione Giacomo Ascoli Codice Iban: IT40U0569610800000020877X82 .