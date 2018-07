“Il Basket siamo Noi”, Coldebella e Conti nuovi soci

«Siamo sulla strada giusta. E il pomeriggio di ieri ce lo ha orgogliosamente confermato». Parole de “il Basket Siamo Noi”, il trust dei tifosi della Pallacanestro Varese che ha accolto le firme del General Manager biancorosso Andrea Conti e del suo predecessore Claudio Coldebella.

Questo il comunicato del Trust apparso sulla pagina Facebook ufficiale:

Il passato e il presente dirigenziale della Pallacanestro Varese hanno scelto Il Basket Siamo Noi per sottolineare il loro attaccamento e la loro gratitudine nei confronti della società e dell’ambiente biancorosso. Claudio Coldebella e Andrea Conti sono due nuovi soci del Trust: la loro “firma” è arrivata al palazzetto, al termine dell’incontro che ha visto i tifosi proprietari sedersi “al tavolo” con i consorziati di Varese nel Cuore, in un’informale ma significativa assemblea che ha riunito le due entità che reggono le sorti economiche del sodalizio dieci volte campione d’Italia.

Claudio, nel saluto ufficiale prima di volare a Kazan e planare sulla sua nuova avventura professionale, ha risposto “sì” a chi rappresenta l’amore vero nei confronti di questi colori, come a dire che quello che ha vissuto a Varese non lo scorderà mai, come a dire che di Varese resterà per sempre tifoso e sostenitore, come a dire che due anni passati qui non possono non lasciarti qualcosa dentro.

Andrea, nel suo primo passo da nuovo gm, ha scritto un altro “sì” che ci rende allo stesso modo fieri e felici, perché suggella un impegno che andrà ben oltre la scrivania, lo veste con il manto del senso di appartenenza, lo connota di affetto e riconoscenza verso i supporter, nella consapevolezza di quanto essi siano alla base dell’essenza di questa società.

Diamo un caloroso benvenuto ai due nuovi associati: poterli contare nella nostra famiglia è un merito da condividere con tutti voi, con tutte le persone che in questi due anni hanno creduto in una realtà che continua e continuerà a far parlare di sé, tramite i fatti e la sua abnegazione verso Pallacanestro Varese.