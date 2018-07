Openjobmetis Varese chiude il roster, arriva l’oriundo Pablo Bertone

Pallacanestro Openjobmetis Varese chiude il roster con un certo anticipo. La società ha infatti raggiunto l’accordo con Pablo Bertone, guardia classe 1990, che ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2018/19 con opzione per quella successiva.

Giocatore solido e veloce, di grande energia su entrambi i lati del campo, Bertone ha fatto parte della Nazionale italiana 3X3 in occasione delle recenti qualificazioni all’Europeo FIBA. La scorsa stagione ha giocato in Lega Basket Serie A con la maglia di Pesaro risultando un giocatore chiave per la salvezza della squadra marchigiana.

La Scheda:

Data di nascita: 29 marzo 1990

Luogo di nascita: Arroyito (Argentina)

Altezza: 193 cm

Ruolo: guardia

La Carriera:

Nato ad Arroyito (Argentina) e con passaporto italiano, Bertone cresce cestisticamente negli Stati Uniti dove frequenta la Rise Academy-South Dade Charter School e successivamente la Florida Atlantic University. In quattro anni in maglia FAU fa registrare 9.6 punti (18.9 in 33’ all’ultimo anno), 3.1 rimbalzi, 1.4 assist con il 44.2% da 2 e il 34.8% da 3. Nel 2014 sbarca in Europa tra le fila del Palma di Maiorca, squadra della seconda lega spagnola con cui totalizza 10.4 punti, 3.1 rimbalzi in 29 partite. Terminata l’esperienza iberica, torna in Argentina e veste la canotta di Lanus e Instituto Atletico Central. Con il team di Buenos Aires gioca 55 partite ad una media di 11.2 punti, 3.3 rimbalzi mentre, a Cordoba, sigla 11.4 punti, 2.6 rimbalzi in 60 gare (51.4 % da 2, 36.3% da 3) venendo inserito nel miglior quintetto del campionato. La scorsa stagione era a Pesaro dove ha messo a referto 10.4 punti, 3.3 rimbalzi, 2 assist di media (high di 23 punti contro Milano e Cremona).