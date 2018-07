Battistero aperto anche di pomeriggio: ci pensa Italia Nostra

Anche i lettori di Varesenews l’avevano chiesto a gran voce, dopo che avevamo pubblicato la notizia del battistero aperto nelle mattine d’estate per consentire il restauro dell’organo della basilica di san Vittore: «Perchè non viene tenuto aperto anche di pomeriggio?” era la domanda più ricorrente.

E ora c’è chi ha “colto la palla al balzo” e dato disponibilità alla parrocchia per tenere aperta la più bella testimonianza della Varese monumentale del sec.XII, il Battistero di S.Giovanni di Varese.

Il monumento sarà aperto al pubblico per iniziativa dei volontari di Italia Nostra – sezione di Varese, a partire da oggi, mercoledì 4 Luglio, dalle 16 alle 18. I volontari potranno tenere aperto il battistero ogni mercoledì e venerdì sempre dalle 16:00 alle 18:00 e ogni seconda domenica del mese dalle 15:30 alle 17:30.

L’attività per ora è prevista per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre: ma i volontari valuteranno poi il successo dell’iniziativa, per vedere se prolungarlo anche nel periodo invernale.

«Ringraziamo della disponibilità Monsignor Panighetti» Spiegano gli entusiasti volontari, che hanno comunicato inoltre che «E’ in preparazione un audio video divulgativo sul Battistero, con la collaborazione di FCV – Foto Club Varese, sotto la direzione artistica della Professoressa Paola Viotto e la partecipazione dell’attrice Luisa Oneto, che sarà a disposizione dei visitatori ad offerta libera».

Chiunque volesse partecipare all’iniziativa dando il suo contributo volontario, e permettendo così l’apertura del Battistero anche in altri giorni della settimana, può rivolgersi alla segreteria di Italia Nostra – sezione di Varese in corso Matteotti 53 ogni Giovedì, oppure mettersi in contatto con la Sezione alla e-mail: varese@italianostra.org, oppure al n.0332 285676.