I beni architettonici di tredici comuni saranno catalogati

I Comuni aderenti ad Agenda21Laghi, tramite il proprio capofila, il Comune di Laveno Mombello, si sono aggiudicati il secondo posto nel bando per progetti per la catalogazione del patrimonio culturale di Regione Lombardia.

Saranno catalogati secondo gli standard SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia) 50 beni architettonici di rilevanza storica non ancora presenti nel sistema e ulteriori 15 schede di beni già presenti in SIRBeC saranno aggiornate e migliorate.

I beni architettonici sono dislocati in 13 Comuni: Angera, Besozzo, Caravate, Comabbio, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle, Osmate, Ranco, Taino e Vergiate, a testimonianza di quanto questo territorio sia ricco di elementi di pregio non solo ambientale, ma anche storico ed architettonico e come sia necessaria l’unione di forze e intenti per poterne garantire un’efficace e attiva valorizzazione.

Il progetto, che dovrà concludersi entro la fine dell’anno, prevede anche due momenti pubblici. Il primo per la diffusione della conoscenza della catalogazione e la promozione della fruizione dei beni del territorio, mentre il secondo sarà un evento più tecnico dedicato alle Amministrazioni Pubbliche e agli attori delle filiere culturale e turistica locale per presentare e mettere a disposizione la catalogazione e gli strumenti realizzati.