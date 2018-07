Beppe Vicino e Ada Ossola aprono la “Festa” dei Giovani

Due presenze speciali hanno aperto il Festival dei Giovani, che questo weekend (6, 7 e 8 luglio) riempirà il lido della Schiranna di promesse del canottaggio per l’ultimo evento remiero di alto livello di questa estate varesina.

Lo spettacolo di Ada Ossola è stato il momento più intenso dell’inaugurazione del Festival, che ha visto come grande ospite il campione del Mondo e bronzo olimpico Beppe Vicino, che ha ricordato: «Da piccolo ho partecipato anche io al Festival dei Giovani proprio qui a Varese e quindi per me rimane per sempre un posto emozionante».

Anche le autorità hanno portato il proprio saluto. A fare gli onori di casa il sindaco di Varese Davide Galimberti: «Siamo fieri di poter ospitare un evento del genere. Non ci resta che augurare a tutti buone gare e soprattutto buon divertimento».

La Varese Sport Commission ha dato il supporto per l’organizzazione; Mauro Temperelli segretario della Camera di Commercio di Varese: «E’ un onore essere qua a questa bella festa. La Camera di Commercio si augura di rivedere sul nostro territorio tutti questi giovani sportivi quando saranno diventati famosi. La grande partecipazione è per noi molto importante e Varese ha sempre le braccia aperte per tutti».

L’ultima parola è toccata a Luciano Magistri, consigliere nazionale della Federazione Italiana Canottaggio: «Questi ragazzi sono il futuro del nostro movimento. Quest’anno a Varese si sono superati e speriamo di proseguire a crescere come numeri e presenze. Il nostro augurio è che tutti questi giovani atleti possano raggiungere la nazionale».

Questo appuntamento chiuderà il mese del canottaggio nella nostra provincia dopo gli Italiani Assoluti di Varese e i Nazionali Under 23, Ragazzi ed Edordienti a Corgeno. Un mese fantastico per il movimento remiero varesotto dai grandi numeri ma soprattutto dalle organizzazioni.