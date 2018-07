“Best Bar 2018”, al via le votazioni. Si parte dal miglior bar

Si aprono ufficialmente le votazioni di “Best Bar 2018” che porteranno a decretare quali sono i migliori bar della provincia nelle categorie “miglior bar”, “miglior colazione” e “miglior location”.

Dopo le quasi 600 segnalazioni ricevute nelle scorse settimane, è arrivato il tempo di votare.

Si parte dalla categoria “miglior bar”. Le votazioni per questa categoria saranno aperte fino a venerdì 6 luglio alle ore 12.00. Nelle settimane successive toccherà alle altre categorie. La lista dei bar tra i quali votare è stata composta attraverso le segnalazioni raccolta negli scorsi giorni.

ISTRUZIONI PER IL VOTO

Il voto deve essere espresso tramite il modulo che si trova in fondo. Vi sono elencati, suddivisi per comune in ordine alfabetico, tutti i bar che sono stati segnalati da voi. Per votare è obbligatorio lasciare la propria email ed esprimere una sola preferenza. Per verificare la validità della vostra mail e l’unicità del vostro voto, venerdì riceverete una mail alla quale dovrete rispondere confermando il vostro voto. In caso di mancata risposta, il vostro voto non sarà ritenuto valido. Nel caso non doveste ricevere la mail di conferma nella giornata di venerdì, vi consigliamo di controllare anche la casella “spam” della vostra posta elettronica.

Queste sono indicazioni per rendere questo contest il più trasparente e corretto possibile.

Il vostro indirizzo email sarà utilizzato solo ed esclusivamente per tenervi informati sull’andamento di questo concorso. Le mail saranno poi eliminate al termine della procedura.

E adesso, sotto a votare la prima categoria.