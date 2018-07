“Best Bar 2018”, chiuse le votazioni. Tra pochi giorni le finaliste

Con la chiusura delle urne per la categoria “Miglior Colazione”, è terminata anche la seconda parte del contest per scegliere il “Best Bar 2018”.

Dopo aver raccolto le segnalazioni dei lettori di VareseNews – quasi 600 – riguardo ai migliori bar della provincia, abbiamo aperto le votazioni.

Una settimana a testa per le tre categorie. Il via è stato dato da “Miglior Bar”, che ha raccolto oltre 1160 voti. Per la “Miglior Location” abbiamo ricevuto ben 596 preferenze, chiudendo con i 799 voti per la “Miglior Colazione”.

In questo momento stiamo raccogliendo i voti e da questi usciranno i 10 finalisti per categoria, che vi sveleremo tra qualche giorno.

Dopo aver dichiarato le finaliste per le tre categorie verranno riaperte le votazioni per decidere qual è il “Best Bar 2018” di VareseNews.