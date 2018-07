“Best Bar 2018”, chiuse le votazioni per il “miglior bar”

Votazioni chiuse! Alle ore 12 di venerdì 6 luglio è scaduto il tempo per votare per il contest “Best Bar 2018” per la categoria “Miglior Bar”.

Abbiamo ricevuto oltre 1169 voti totali, che dovranno essere verificati e “depurati” delle doppie votazioni.

In ogni caso, nel pomeriggio di venerdì verranno inviate le mail di conferma del voto, altrimenti non verrà tenuto in considerazione.

I dieci finalisti della categoria verranno comunicati solo al termine delle votazioni.

Da lunedì (9 luglio) partirà invece la nuova votazione per decretare le finaliste della categoria “Miglior Location” e resteranno aperte fino a venerdì 13 luglio.