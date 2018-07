“Best Bar 2018”, chiuse le votazioni per “Miglior Location”

E anche le votazioni per la categoria “Miglior Location” chiudono. Dopo una settimana di voti per premiare il vostro locale più bello, alle 12.00 di oggi, venerdì 13 luglio, è terminato il tempo a disposizione per dirci le vostre preferenze.

Come settimana scorsa, anche in questo caso riceverete una mail di conferma per validare il vostro voto.

Come per la categoria “Miglior Bar”, anche in questo caso non vi comunicheremo subito i finalisti, ma dovrete attendere il temine di tutte le votazioni.

Da lunedì 16 luglio partirà la selezione della terza e ultima categoria: “Miglior Colazioni”. State connessi.