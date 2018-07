“Best Bar 2018”, si vota per la “Miglior Location”

In tantissimi avete votato per il “miglior bar”. Il contest di VareseNews “Best Bar 2018” va avanti e questa settimana si vota per la “miglior location”.

Qual è il bar più bello della provincia? Ditecelo voi con i vostri voti.

ISTRUZIONI PER IL VOTO

Le modalità sono uguali a quelle per il miglior bar. Il voto deve essere espresso tramite il modulo che si trova in fondo. Vi sono elencati, suddivisi per comune in ordine alfabetico, tutti i bar che sono stati segnalati da voi. Per votare è obbligatorio lasciare la propria email ed esprimere una sola preferenza. Per verificare la validità della vostra mail e l’unicità del vostro voto, venerdì riceverete una mail alla quale dovrete rispondere confermando il vostro voto. In caso di mancata risposta, il vostro voto non sarà ritenuto valido. Nel caso non doveste ricevere la mail di conferma nella giornata di venerdì, vi consigliamo di controllare anche la casella “spam” della vostra posta elettronica.

Queste sono indicazioni per rendere questo contest il più trasparente e corretto possibile.

Il vostro indirizzo email sarà utilizzato solo ed esclusivamente per tenervi informati sull’andamento di questo concorso. Le mail saranno poi eliminate al termine della procedura.