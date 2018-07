Bianchi su Accam: “Il cda proponga una soluzione ai comuni”

La notizia del concreto rischio di fallimento per l’inceneritore di Busto Arsizio è arrivata fino a Roma, all’orecchio del deputato leghista Matteo Bianchi, che è anche segretario provinciale del partito. «A seguito dell’ultima assemblea dei soci di Accam, urge che il CdA della società raccordi e proponga ai Sindaci una soluzione per il salvataggio della società stessa, affinché si possa scongiurare un possibile fallimento a danno dei Comuni» dice Bianchi.

Per lui «è fondamentale che il consiglio di amministrazione sviluppi in autonomia e con debita autorevolezza gestional-manageriale, una proposta di prospettiva, cercando di capire le esigenze dei singoli comuni, le quali sono abbastanza eterogenee».

In questo senso «ci si augura che i Sindaci, a cavallo tra basso varesotto ed alto milanese, possano avere a breve uno scenario scremato e coordinato così da poter guardare al futuro con maggiore serenità, anche se è ovvio che non esisterà mai la proposta perfetta per ogni singolo comune».