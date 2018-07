Bielmonte Outdoor Festival, in tanti per la seconda edizione

Si conferma una grande affluenza di pubblico anche in occasione del secondo appuntamento del Bielmonte Outdoor Festival, che si è svolto a Bielmonte nell’Oasi Zegna domenica 8 e 15 luglio, con il coinvolgimento di oltre 3000 persone e l’impegno dei volontari dell’Ass. Amici dell’Oasi che hanno seguito l’organizzazione del festival. Un successo annunciato anche dalla rete: grandissima richiesta dai siti Oasi Zegna e Bielmonte Outdoor Festival e sui social network dove l’evento creato su facebook ha raggiunto 60.000 persone, generando grande interazione e interesse soprattutto da Milano, Varese, Torino, Vercelli, Novara e la Svizzera.

Vincenti le attività sportive all’aria aperta, ma ancor di più se fatte in compagnia di esperti dell’outdoor. Si confermano, al primo posto tra gli interessi estivi, le escursioni di Nordic walking con 70 persone che hanno preso parte all’inaugurazione del nuovo sentiero del camoscio, seppur fosse un itinerario impegnativo lungo più di 8 km che da Bocchetto Luvera ha raggiunto Alpe Margosio, al cospetto del Monte Rosa, fino a Bielmonte. A far da cornice al percorso anche molti rododendri selvatici e frutti di bosco, quest’ultimi raccolti e mangiati durante le soste. Buona la partecipazione anche alle uscite guidate di trekking con salita al Monte Marca, passando dalla pineta, e poi per creste con uno splendido affaccio sulla vetta dell’Argimonia. Due ore di escursione durante le quali si è parlato, insieme alle guide naturaliste, di biodiversità e degli aspetti storici e paesaggistici del territorio.

Sul parterre sempre più famiglie con bambini si sono cimentati in diverse discipline sportive: calcio, scherma, volley, rugby, golf, ginnastica artistica. In tanti hanno sperimentato per la prima volta forme di divertimento non così consuete come l’acrojump con salti fino a 8 metri di altezza, il bungee run e la climbstation. In quota al Monte Marca alla partenza del rolba run, per tutto il giorno, una lunga fila di adulti e bambini hanno atteso il loro turno per provare l’ebbrezza di una discesa con il bob su rotelle.

La bella giornata di sole ha permesso anche l’inaugurazione del Bosco Avventura, aperto tutta l’estate con accesso gratuito: un percorso tra gli alberi immerso in un bosco di abeti con una magnifica vista sulla pianura, situato di fronte all’Albergo Bucaneve. Uno spazio dove i bambini possono liberamente salire sugli alberi senza imbragature, sperimentare i percorsi e scatenare la fantasia. Coinvolgenti, dinamici e curiosi, in perfetto stile outdoor, anche i laboratori didattici per bambini d’ispirazione montessoriana, i giochi con gli scout con la corsa con i sacchi e i percorsi a ostacoli, mentre un arcobaleno di colori si sono levati in cielo con tanti bambini alle prese con la costruzione di piccoli aquiloni.

In tanti dall’Activity Village ne hanno approfittato per fare una passeggiata raggiungendo il vicino Centro Equestre di Bielmonte, che per tutto il giorno ha “celebrato” il battesimo della sella di grandi e piccini e organizzato trekking alla scoperta di Bielmonte.

E’ stato un festival che ha aperto le porte anche ai bambini con disabilità. Con GiocaLis la Scuola Sci Monte Marca Bielmonte, in collaborazione con Vedovoci Onlus Ass. Genitori Bambini Sordi di Biella, ha coinvolto tante famiglie con gruppi di gioco per bambini sordi e udenti con facili esercizi di presciistica che si collegano al progetto invernale dello SciaLis, con corsi di sci dedicati con servizio di interpretariato in “Lis”, la lingua dei segni, e il tradizionale slalom gigante quest’anno in programma il 24 febbraio 2019. Nel pomeriggio i bambini con le loro famiglie si sono radunati all’Albergo Bucaneve per la proiezione del filmato pluripremiato “Il rumore della Vittoria” di Antonino Guzzardi e Ilaria Galbusera, che narra la storia di sei ragazzi sordi campioni dello sport ma soprattutto nella vita.

In tre momenti della giornata gli appassionati di yoga si sono mischiati con chi era impegnato nelle attività all’aria aperta all’Activity Village e ai piedi della montagna hanno praticato esercizi per il risveglio del corpo al mattino e defaticanti al pomeriggio, perché l’outdoor passa anche attraverso il benessere. A fare gli onori di casa sul parterre non sono mancati i produttori locali radunati nel Consorzio Turistico Alpi Biellesi, con le loro eccellenze: formaggi caprini e bovini, birre artigianali, carni e salumi, ma anche oli essenziali e cosmetici naturali biologici con erbe officinali di montagna.

Presente anche lo chef Gallina del ristorante Bucaneve che ha proposto degli assaggi gourmet, con prodotti di stagione cucinati con estro. Al pomeriggio la festa si è conclusa a suon di musica e di balli country con dimostrazioni e coreografie che hanno coinvolto tutto il pubblico. Un appuntamento quello del Bielmonte Outdoor Festival in calendario anche la

prossima estate.

INFO

www.bielmonteoutdoorfestival.com

#Bof18

Facebook e Instagram Oasi Zegna

Tel. +39 015.7591460 info@amicioasi.org

Evento a cura di Associazione Amici dell’Oasi